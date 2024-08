Juan Pablo Montoya eligió el piloto de Fórmula 1 que más se parece a él

Juan Pablo Montoya es uno de los deportistas colombianos más reconocidos en suelo estadounidense. El piloto con pasado en la Fórmula 1 tuvo una gran campaña durante su paso por diferentes categorías del automovilismo en suelo norteamericano.

Juan Pablo Montoya volverá a correr una competencia de NASCAR casi 10 años después. El equipo 23XI Racing, copropiedad de Michael Jordan y del tricampeón veces ganador de las 500 millas de Daytona, Denny Hamlin tendrá al colombiano como una de sus nuevas cartas.

El colombiano regresa a la categoría en la que estuvo por más tiempo durante su carrera. Una estancia desde el 2009 hasta el 2014, en donde ganó las carreras Sonoma 2007 y Watkins Glen en 2010, justamente la misma en la que competirá durante este año.

Antes de la competencia, donde el colombiano competirá con su Toyota Camry XSE en la segunda carrera en los Playoffs de la Cup Series que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre en los Estados Unidos, el bogotano habló sobre la actualidad de la F1.

Durante una entrevista con el 'Diario As', el piloto nacional habló sobre cuál es el piloto de la actualidad que más se parece a sus características: "Yo creo que Max (Verstappen) es el piloto que más me acuerda al estilo como yo corría y más cuando no tenía le mejor carro. Es una persona que no se rinde nunca y luchas siempre hasta el final. Es muy del estilo como yo hacía las cosas"

Mientras que también manifestó que entre los nombres en la gran carpa del automovilismo el que menos se parece a él es George Russell: "Es demasiado pasivo, es muy rápido como de un voltaje 110 y yo soy como de 220".

Por ahora, Montoya sigue buscando ser compañero de su hijo Sebastián. Aunque el bogotano estará de regreso en NASCAR apuntó que solo es temporal y de a poco va dejando de lado correr de manera competitiva.