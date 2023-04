"Sería un sueño": Sebastián Montoya ve con buenos ojos la llegada de la Fórmula 1 a Barranquilla

En los últimos días, se conoció que Barranquilla está en la lista de 35 sedes que podrían albergar un Gran Premio de la Fórmula 1 en las próximas temporadas. Una posibilidad que muchos en el país ven con buenos ojos, incluyendo Sebastián Montoya.

El piloto colombiano, quien se encuentra compitiendo en la Fórmula 3 con el equipo Hitech GP, considera que sería un sueño el hecho de que se llegue a disputar esta competencia en el país.

"He corrido en Colombia y he ganado unos dos campeonatos nacionales, pero el hecho de correr la Fórmula 3, la Fórmula 2 o hasta Fórmula 1 es algo que uno solamente se imagina en los sueños", manifestó en entrevista al diario As.

Para Montoya, la celebración de la Fórmula 1 en la capital del Atlántico es una buena oportunidad para posicionar a Colombia en el mundo. Para ello, pone como ejemplo a Azerbaiyán, un país que vibra con la Gran Carpa desde 2016.

"Yo por lo menos nunca había escuchado a Azerbaiyán en mi vida, pero uno ve la curva del Castillo y es una de las mejores del mundo. Ojalá podamos hacer algo así acá en Colombia", puntualizó.

Sebastián Montoya viene además de competir en la European Le Mans Series, donde hace equipo con su padre, Juan Pablo Montoya, en el equipo Dragon Speed LLC. Por otra parte, volverá a competir en la Fórmula 3 el próximo 20 de mayo cuando se celebre la tercera válida de la temporada en Imola (Italia).

