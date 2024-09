Jerónimo Berrío vuelve a correr en la Ligier European Series; ¿Cómo verlo en el circuito de Mugello?

Con las expectativas muy altas y la fe puesta en un nuevo triunfo para anotarse en su palmarés deportivo, llega Jerónimo Berrío este fin de semana, 27 y 28 de septiembre, al circuito italiano de Mugello, sede de la penúltima fecha del Campeonato Ligier European Series, en donde participa el piloto colombiano en dupla con el antioqueño Pedro Juan Moreno, como parte de su proceso de ascenso hacia la categoría europea de prototipos LMP3, camino en el que ya ha sumado poles, triunfos y podios que lo destacan y catapultan hacia el logro de sus objetivos.

“Muy emocionado de llegar a esta penúltima ronda del Campeonato Ligier European Series. La verdad es que se ha pasado rápido, me lo he disfrutado mucho, ha sido una muy buena experiencia y correr en una pista italiana tan icónica como Mugello me genera muchas emociones. Mugello es una pista muy completa, muy exigente, con curvas rápidas, lentas, muy técnicas, y creo que es cuestión de acostumbrarse. El clima será determinante, pues si hace mucho calor la degradación será bastante y ese es un aspecto a tener en cuenta”.

“Las expectativas siempre son las mismas, venimos de un fin de semana en Spa en donde fuimos los más fuertes, personalmente fui el piloto más rápido todo el fin de semana, me sentí muy bien, aunque no se pudo concretar el resultado, pero la motivación está ahí, más alta que nunca, me he preparado muy bien para afrontar esta ronda y creo que tenemos todo para ganar y vamos a luchar para hacer una buena qually, hacer las cosas bien y tener dos carreras limpias. Sabiendo que tenemos la velocidad para pelear y haciendo las cosas con mente fría, inteligente, lo podremos lograr y poner la bandera de Colombia en lo más alto del podio, así que vamos con todo a ver qué nos trae”, expresó Jero, desde Valencia, España, ciudad donde reside actualmente.

¿Fecha, hora y cómo ver a Jerónimo Berrío en el circuito de Mugello?

Esta quinta y penúltima ronda de temporada, que se corre en el previo a las 4 Horas de Mugello de la ELMS, contempla dos salidas a prácticas y la clasificación para las dos carreras el viernes 27 de septiembre y el sábado 28 de septiembre las dos carreras, cada una de 60 minutos de duración.

Programa de Carrera – Hora de Colombia

Viernes 27 de septiembre

2:00 - 2:40 a.m. – Práctica Libre 1

6:50 - 7:30 a.m. – Práctica Libre 2

10:00 - 10:15 a.m. – Clasificación 1

10:20 - 10:35 a.m. – Clasificación 2

Sábado 28 de septiembre

2:00 - 3:00 a.m. – Carrera 1

6:30 - 7:30 a.m. – Carrera 1

La carrera de Jerónimo Berrío se podrá ver a través del canal de Youtube de la Ligier European Series.