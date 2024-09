Clásico RCN 2024: Recorrido y altimetría de etapa 6 este jueves 26 de septiembre

Tras el salto de Kevin Castillo (Sistecredito) a la primera posición de la clasificación general del Clásico RCN, la carrera entra en la recta final, pues este jueves 26 de septiembre se disputará la sexta etapa.

La distancia será de 195,5 kilómetros y conectará a Armenia con Cali, pues la línea de meta se ubicará en Cristo Rey, que es uno de los puntos más emblemáticos de la capital de Valle del Cauca. Será una etapa de recuperación.

Y se habla de 'recuperación' ya que luego de la etapa reina de este miércoles que incluyó dos puertos de montaña fuera de categoría, en la sexta jornada no habrá desniveles positivos, pues la exigencia en la subida a Cristo Rey es mínima comparada con lo vivido en La Línea y Chipre.

El pelotón del Clásico RCN partirá sobre las 8:30 a. m. en la Alcaldía de Armenia, y tendrá su primera meta volante del día en La Tebaida (13,5 km), mientras que las otras dos serán en Supercentro Tuluá (85,6 km) y Puente El Milagroso (110 km).

Ya en cuanto a los sprints especiales, el primero de estos se situará en La Paila (51,7 km), el segundo y el tercero en Palmira.

En cuanto a los puntos por los que pasará la sexta etapa del Clásico RCN, estos son: Armenia, La Tebaida (Quindío), La Paila, Tuluá, Buga, Palmira (Valle del Cauca) y Cali.

No hay un claro candidato para quedarse con la victoria de etapa este jueves 26 de septiembre, y se prevé que no haya mayores modificaciones en la clasificación general, más bien se le apuesta a que el grupo líder permanezca compacto y haya alguna fuga.

Altimetría de la sexta etapa del Clásico RCN 2024