Calendario de la fase 1 de la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia

Todo está listo para que este sábado 23 de octubre dé inicio la edición del segundo semestre de la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia que se disputará en su totalidad en el Coliseo Genny Bay de San Andrés.

En la primera semana de competencias, Titanes, tricampeones del certamen, comenzarán la defensa del título enfrentando al quinteto local Caribbean Storm el sábado 23 desde las 8:00 de la noche.

Lea también: Clásico RCN Cerveza Andina 2021: Listado oficial de equipos y ciclistas inscritos

El mismo día, Motilones abrirán el torneo frente a Cafeteros a partir de las 10:00 de la mañana, mientras que el duelo entre Tigrillos de Antioquia y Piratas de Bogotá será desde las 4:00 de la tarde.

La Liga Profesional de Baloncesto de Colombia la disputarán 11 equipos. Motilones de Norte de Santander, Cafeteros, Tigrillo de Antioquia, Piratas de Bogotá, Caribbean Storm de San Andrés, Cóndores de Cundinamarca, Corsarios de Cartagena, Sabios de Manizales, Búcaros de Bucaramanga, Cimarrones del Chocó y Team Cali tratarán de arrebatarle el rótulo de campeón a Titanes.

Le puede interesar: Bravos derrotaron a Dodgers y quedaron a una victoria de la Serie Mundial

Calendario de la fase de la Liga Profesional de Baloncesto:

Sábado 23 de octubre

Motilones Vs Cafeteros - 10:00 A.M.

Tigrillos Vs Piratas - 4:00 P.M.

Titanes Vs Caribbean Storm - 8:00 P.M.

Domingo 24 de octubre

Cóndores Vs. Corsarios - 10:00 A.M.

Sabios Vs. Búcaros - 3:00 P.M.

Cimarrones Vs Team Cali - 6:00 P.M.

Lunes 25 de octubre

Cafeteros Vs. Tigrillos - 10:00 A.M.

Piratas Vs. Titanes - 2:15 P.M.

Caribbean Vs. Sabios - 6:00 P.M.

Martes 26 de octubre

Búcaros Vs. Cóndores - 1:45 P.M.

Corsarios Vs. Team Cali - 4:00 P.M.

Cimarrones Vs. Motilones - 8:00 P.M.

Miércoles 27 de octubre

Titanes Vs. Cafeteros - 10:00 A.M.

Cóndores Vs. Sabios - 2:00 P.M.

Caribbean Vs. Piratas - 8:010 P.M.

Jueves 28 de octubre

Team Cali Vs. Búcaros - 10:00 A.M.

Motilones Vs. Corsarios - 4:00 P.M.

Tigrillos Vs. Cimarrones - 8:00 P.M.

Viernes 29 de octubre

Búcaros Vs. Motilones - 2:15 P.M.

Sabios Vs. Team Cali - 6:00 P.M.

Cóndores Vs. Caribbean - 8:30 P.M.