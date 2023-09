Definido el segundo semifinalista del Mundial de Baloncesto 2023

Estados Unidos pasó por encima de Italia (100-63), este martes en Manila, y avanzó a semifinales del Mundial de Baloncesto, mejorando su actuación de China 2019, la anterior edición, cuando cayó en cuartos frente a Francia.

Batida el domingo por Lituania (110-104) por primera vez en la competición, el 'Team USA' se enfrentará el viernes al ganador del duelo entre Alemania y Letonia, que juegan el miércoles.

Frente a una Italia que no encontró respuestas, Estados Unidos se dio un festín, marcando la diferencia desde el primer momento (24-14 tras el primer cuarto, 46-24 al descanso).

Vea también: Mundial de Baloncesto 2023: listo el primer clasificado a semifinales

Construyó su victoria con una presión física en defensa que dejó sin oxígeno al grupo italiano, obligado a lanzar muchos tiros forzados.

"Hicimos un gran esfuerzo defensivo desde el principio, fuimos capaces de mantener la presión. Ha sido nuestra mejor actuación defensiva desde el comienzo del torneo", dijo Steve Kerr, seleccionador del equipo estadounidense.

La Nazionale, primera de su grupo en la segunda fase, prometía mayor batalla, pero se ahogó, con un porcentaje de tiro lamentable (9/37, 2/19 en triples), empezando por su jugador 'franquicia' Simone Fontecchio, 1/6 desde la larga distancia.

Le puede interesar: Alcaraz no sufrió en el US Open y batió una marca que no se superaba hace cuatro décadas

El partido fue tan sencillo para el equipo norteamericano que su líder anotador en el torneo, Anthony Edwards, ni siquiera apareció, sin puntos en el primer tiempo, tres en el total, dejando todo el escaparate a Mikal Bridges, 24 al final del duelo.

La segunda parte fue un martirio para Italia, diversión para los chicos de la NBA, que dejaron algunas jugadas para los resúmenes del torneo, como un mate de Austin Reaves, el jugador más querido en Manila, o las asistencias de Tyrese Haliburton, en especial una por debajo de las piernas para Paolo Banchero, el jugador que decidió en último momento aceptar la llamada de USA cuando se había comprometido a jugar con Italia.

Otras noticias

Cinco luces en la niebla