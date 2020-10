LeBron James, autocrítico con Lakers tras derrota en el tercer juego, pero confiado en ganar

LeBron James, la superestrella de Los Angeles Lakers, trató de restar trascendencia a la derrota del domingo (115-104) ante los Miami Heat, que se acercaron 2-1 en las Finales de la NBA.

"No estamos preocupados. Sabemos que podemos jugar mucho mejor. Tenemos otra oportunidad de tomar una ventaja en el liderato el martes", dijo 'King James' sobre el cuarto partido de la serie.

Los Lakers no aprovecharon la ausencia por segundo juego consecutivo de Goran Dragic y Bam Adebayo, dos figuras de las Heat, para colocar el 3-0 que hubiera prácticamente dejado sentenciadas las Finales.

James estuvo cerca del triple-doble con 25 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias pero también acumuló 8 de las 19 pérdidas de balón de su equipo, una cifra muy elevada para unas Finales y de la que asumió la responsabilidad como principal director de juego de los Lakers.

"No podemos hacer eso, obviamente, porque les permitimos más posesiones. Ellos son un equipo muy bueno ofensivamente", dijo James. "No podemos perder la pelota contra este equipo y yo asumo toda la responsabilidad en esto".

Los Lakers tampoco tuvieron respuesta este domingo para la espectacular actuación de Jimmy Butler, la estrella de los Heat, que consiguió un monumental triple-doble de 40 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias, además de 2 robos y 2 tapones.

"Jimmy estuvo fenomenal. Hizo todo lo que necesitaban que hiciera esta noche en un partido importantísimo", dijo James, que subrayó cuanto disfruta de jugar con un jugador tan aguerrido como Butler.

"Me encanta, me encanta. Uno de los mejores competidores que tenemos en nuestro juego", describió. "No sé cuántas oportunidades más tendré de jugar contra un competidor feroz como este".