Rigoberto Urán y Chris Froome protagonizan una curiosa fotografía

Chris Froome y el colombiano Rigoberto Urán protagonizaron una curiosa imagen en redes sociales donde se ve a los dos ciclistas compartiendo juntos en un avión. Los dos pedalistas viajaron en un vuelo comercial.

El momento fue capturado por la cámara del corredor británico, que compartió en sus redes la imagen junto a Urán con el mensaje "Mijitos".

Los dos corredores se conocen desde hace varios años, pues compartieron equipo en el Sky, antiguo nombre del Team Ineos, escuadra donde 'Rigo' brilló en Europa y logró ser subcampeón del Giro de Italia.

Asimismo, Urán ha invitado a Froome a participar en el 'Giro de Rigo', carrera amistosa que organiza el pedalista antioqueño en Colombia.

Por el lado de Froome, el cuatro veces campeón del Tour estará presente en la próxima edición de la Vuelta a España, carrera donde intentará volver a brillar en una de las grande competencias a nivel mundial.

Por el lado de Rigoberto, el colombiano no ha confirmado si estará o no en la Vuelta, no obstante, se espera que en las próximas semanas dé a conocer si finalizará su temporada 2020 con la ronda ibérica.