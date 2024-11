Pogacar tiene un retador para 2025: "Por supuesto que puedo vencerlo"

Se avecina la temporada ciclista 2025, y nuevamente el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) toma relevancia en vista de que viene de obtener resultados inmejorables en 2024, y se apunta como el ganador de dos de las tres grandes. Aun así, ya surgió un retador, sobre todo para el Tour de Francia.

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) habló con los medios de comunicación recientemente, y uno de los temas que se tocaron tuvo que ver con sus objetivos para el próximo año. Allí, el pedalista danés confirmó que estará corriendo el Tour de Francia, y desde ya 'retó' a Pogacar.

Una de las afirmaciones de Vingegaard tuvo que ver con que ya ha demostrado que puede vencer a Pogacar, confiando en sus habilidades y anunciando que volverá a intentarlo en la edición 2025 de La Grande Boucle. Incluso el danés recordó las ediciones 2022 y 2023, en las cuales quedó campeón por encima del esloveno.

Jonas Vingegaard retó a Tadej Pogacar para 2025; duras declaraciones

Al ser preguntado por Pogacar, el danés Jonas Vingegaard comentó. "Por supuesto que puedo vencerlo. Lo he demostrado en el Tour de Francia de 2022 y 2023. Este año Tadej ha demostrado que ha dado otro gran paso. Si quiero tener la oportunidad de volver a ganarle el año que viene, también tendré que dar un paso. Tengo la motivación para intentarlo".

De hecho, Vingegaard anunció oficialmente que "estamos de vuelta", ratificando que está en buena forma para afrontar las carreras que se avecinan; aun así, el corredor próximo a cumplir 28 años, dijo que no conoce con certeza las competiciones en las que estará presente: "Aún tenemos que definir el calendario. Iré en el futuro y la puerta para 2025 no está cerrada".

Vingegaard confirmó una carrera que NO correrá en 2025

Eso sí, Jonas Vingegaard dejó en claro que no correrá el Tour Down Under de inicio de temporada en Australia, y que aún está analizando de la mano con el equipo la posibilidad de estar presente en el Giro de Italia, al cual no irá Pogacar como campeón defensor.