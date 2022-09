Liga Profesional de Baloncesto 2022-2: Equipos y nuevo sistema de juego

La División Profesional de Baloncesto de Colombia dio a conocer el número de equipos participantes y el sistema de juego que tendrá la Liga de Baloncesto Profesional del segundo semestre de 2022.

Como principal novedad, el certamen volverá a disputarse en la sede de cada uno de los diez equipos, teniendo en cuenta que desde el 2022 se desarrolla en formato "burbuja".

El torneo se jugará en la modalidad "local - visitante" también con la presencia en todos los coliseos del país.

A pesar de algunas dudas, se confirmó la participación de diez equipos. La lista la lidera Titanes de Barranquilla, actual hexacampeón de Colombia, también competirán Búcaros de Bucaramanga, Caribbean Storm de San Andrés Islas, Cimarrones del Chocó, Cóndores de Cundinamarca, Corsarios de Cartagena, Piratas de Bogotá, Sabios de Manizales, Team Cali y Tigrillos de Medellín.

Se tiene previsto que el campeonato se dispute desde este 17 de septiembre y se extienda hasta el 23 de noviembre.

Sistema de juego

Grupo A

Titanes de Barranquilla

Búcaros de Bucaramanga

Corsarios de Cartagena

Caribbean Storm Islands

Tigrillos de Medellín

Grupo B

Cimarrones del Chocó

Cóndores de Cundinamarca

Piratas de Bogotá

Sabios de Manizales

Team Cali

En la fase de grupos cada equipo chocará con un rival en condición de local en dos oportunidades y como visitante en otras dos ocasiones. Los cuatro primeros de cada zona avanzarán a cuartos de final.

Así se jugarán los cuartos de final:

1A vs 4B (Llave 1), 2A vs 3B (Llave 3), 1B vs 4A (Llave 2), y 2B vs 3A (Llave 4).

Así se jugarán las semifinales (El mejor de cinco partidos):

Ganador de la llave 2 vs llave 3 y ganador de la llave 1 vs ganador llave 4.

La DPB también determinó que cada una de las diez escuadras deberá inscribir en su nómina a un jugador de la categoría sub 23 y otro sub 21.