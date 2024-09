Múltiple campeón de Colombia desaparecerá de la Liga de Baloncesto

Parece que las malas noticias para el baloncesto profesional colombiano no se detienen y ahora se dio a conocer que un múltiple campeón no competirá más en la liga profesional, lo que claramente causó asombro en los aficionados a este deporte.

Bien, pues el equipo del que estamos hablando es Titanes de Barranquilla, un club que parece que no se puede sostener más y por eso, ahora la solución es desaparecer del torneo colombiano.

Al menos así lo dio a conocer Alberto Caparroso, presidente del equipo, que habló con El Heraldo e inició diciendo: "Titanes depende de muchas cosas. Hemos recibido el apoyo de empresarios, de la Alcaldía y la Gobernación desde un principio, pero obviamente los socios del equipo hicimos un plan inversión a cinco años y hay unas cosas que no se han cumplido y que nos preocupan".

Vea también: Estados Unidos cumplió con la historia: ganó el oro en el baloncesto Olímpico

"La capacidad de los socios se nos agotó y seguimos teniendo cero pesos por derechos de televisión, no hemos recibido nada por quedar campeón ni por participar internacionalmente. No hemos logrado la meta que teníamos en la venta de boletería, hemos vendido muy poco en la temporada regular", añadió.

Y finalmente, Caparroso confirmó que el acompañamiento de los aficionados "no es el que hemos esperado. Ya no tenemos cómo seguir invirtiendo en el equipo. Actualmente nos encontramos negociando con un fondo de inversión. Nosotros no tenemos una marca de consumo masivo, trabajamos en temas particulares. Hemos ido perdiendo y perdiendo beneficios y tampoco estamos contentos con el modelo de la Liga, de jugar dos torneos al año, consideramos que es demasiada carga y sería mucho más fácil".

Le puede interesar: Titanes de Barranquilla, campeón de la Liga BetPlay de Baloncesto

Así las cosas, ahora solo queda conocer lo que pasará en los siguientes días y que Titanes emita el comunicado oficial revelando su ausencia en el segundo semestre del torneo colombiano.