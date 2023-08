Mundial de Baloncesto 2023: definidos los clasificados a la segunda ronda

Este miércoles se completó la fase de grupos del Mundial de Baloncesto 2023, donde hubo cuatro cupos en disputa para acceder a la segunda ronda. En esta jornada, tanto Venezuela como Puerto Rico se jugaron la clasificación a la siguiente instancia del torneo.

Este último, hizo la tarea tras imponerse a China por 109-87 en el Smart Araneta Coliseum de Manila (Filipinas). Los boricuas fueron superiores en el trámite del partido frente a un equipo asiático que apenas pudo recortar distancias en el tercer cuarto.

La dupla de Tremont Waters e Ismael Romero fue clave para los puertorriqueños. Ambos fueron los máximos anotadores del compromiso al anotar 22 y 18 puntos, respectivamente.

Vea también: Más oros para Colombia en el Mundial de Patinaje de Velocidad tras el día 4 de competencia

Por otra parte, Venezuela cayó derrotada este miércoles por 70-59 ante una Georgia superior y con los pies bien firmes en el suelo, lo que aparta a la 'Vinotinto' de la fase por el título del Mundial y le deja en la lucha por los puestos 17-32.

El cuadro de Fernando Duró, pese a haber perdido sus dos primeros partidos, no estaba aún eliminada, aunque no dependía de sí mismo. En todo caso no cumplió con la gran premisa: superar a los georgianos. El aporte del alero Néstor Colmenares, máximo anotador del combinado patriota con 16 puntos, no fue suficiente para evitar la derrota en el Okinawa Arena de Japón.

Además de Puerto Rico y Georgia, Grecia y Brasil también se aseguraron en la siguiente ronda tras superar este miércoles a Nueva Zelanda y Costa de Marfil, respectivamente

Le puede interesar: República Dominicana va a paso firme en el Mundial de Baloncesto y está en segunda ronda

Mundial de Baloncesto 2023: clasificados a la segunda ronda

Grupo A: República Dominicana e Italia

Grupo B: Serbia y Puerto Rico

Grupo C: Estados Unidos y Grecia

Grupo D: Lituania y Montenegro

Grupo E: Alemania y Australia

Grupo F: Eslovenia y Georgia

Grupo G: España y Brasil

Grupo H: Canadá y Letonia

Otras noticias

De una muerte súbita a terminar la Media Maratón de Bogotá