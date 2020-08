Bucks y Lakers se recuperaron de la mano de Antetokounmpo y Davis

Los equipos con las mejores marcas de la temporada regular de la NBA, los Bucks de Milwaukee y Los Angeles Lakers se reivindicaron este jueves al conseguir sendas victorias en la cuarta jornada de los playoffs que les permitió empatar (1-1) sus respectivas series que disputan ante los Magic de Orlando y Trail Blazers de Portland.



Mientras que los Rockets de Houston y los Heat de Miami consolidaron su juego ganador y se pusieron con ventaja de 2-0 en las eliminatorias que disputan frente a los Thunder de Oklahoma City y Pacers de Indiana, respectivamente. La normalidad volvió al juego de los Bucks, con el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, de líder, que aportó un doble-doble de 28 puntos y 20 rebotes, que les ayudó a vencer 111-96 a los Magics.



El equipo de Milwaukee, que había llegado a la burbuja con la mejor marca de la NBA (56-17) todavía no han conseguido recuperar el máximo de potencial, pero al menos, en el segundo partido, los Bucks recuperaron algunas piezas importantes dentro de su juego de equipo.



Como fue la mejor aportación del pívot cubano estadounidense Brook López, que logró 20 puntos, y el base-escolta Pat Connaughton llegó a los 15 después de anotar 5 de 8 triples. El pívot montenegrino suizo Nikola Vucevic siguió su esfuerzo individual de 35 puntos en el primer partido al anotar 32 puntos, pero esta vez no pudo dominar a Antetokounmpo ni a López dentro de la pintura.

El pívot Anthony Davis impuso su poder dentro de la pintura y con un doble-doble de 31 puntos, 11 rebotes y tres asistencias, lideró el ataque de los Lakers que ganaron con facilidad por 111-88 a los Trail Blazers. Junto a Davis, que anotó tres triples de cuatro intentos, otros cuatro jugadores tuvieron números de dos dígitos, incluido el escolta Kentavious Caldwell-Pope, que llegó a los 16 tantos, incluidos cuatro triples de seis intentos, y surgió como el factor sorpresa ganador.



El alero estrella LeBron James no tuvo su mejor actuación individual al quedarse con 10 puntos, siete asistencias, seis rebotes y seis perdidas de balón. Pero el equipo no lo necesitó después que los Trail Blazers en el tercer periodo perdieron al base titular Damian Lillard, que se dislocó el dedo índice de la mano izquierda al chocar con el pie derecho de Davis, que hacia una penetración a canasta.



La lesión de Lillard dejó a los Trail Blazers sin ningún tipo de capacidad de reacción en un partido en el que siempre estuvieron abajo en el marcador y con la mayor desventaja de 32 puntos. Lillard antes de lesionarse aportó 18 puntos y capturó tres rebotes, pero falló 8 de 14 tiros de campo y 6 de 7 intentos de triples.



La buena noticia para los Trail Blazers fue el conocer que las radiografías que le hicieron a Lillard dieron negativo a que tuviese ningún tipo de fractura en la estructura interior del dedo, lo que le permitirá volver a competir el sábado, en el tercer partido.



El escolta estrella de los Rockets, James Harden, no tuvo su mejor inspiración encestadora, pero si anotó los puntos decisivos en la segunda mitad del partido que ganaron 111-98 a los Thunder. A pesar de la ausencia del base estrella Russell Westbrook, el exjugador franquicia de los Thunder, que sigue de baja con una lesión en el cuádriceps derecho, los Rockets, liderados por los 21 puntos de Harden, volvieron a completar una buena labor de equipo que les permitió conseguir la victoria y ponerse con marca de 2-0 en la serie que disputan al mejor de siete.



Los Rockets utilizaron los triples como su mejor arma en el juego ofensivo y anotaron 19 después de haber hecho 56 intentos, un nuevo récord en la competición de los playoffs de la NBA. Junto a Harden, que aportó también nueve asistencias, capturó cinco rebotes, todos defensivos, recuperó tres balones, perdió cuatro y puso un tapón, el escolta-alero Danuel House Jr. llegó a los 19 puntos, que lo convirtieron en el factor sorpresa ganador del partido.

El escolta canadiense Shai Gilgeous-Alexander anotó 31 puntos, su mejor marca de playoffs, que lo dejaron al frente del ataque de los Thunder, que también tuvieron el apoyo del ala-pívot italiano Danilo Gallinari, al aportar 17 tantos, pero insuficiente a la hora de evitar la derrota. El escolta -alero Duncan Robinson anotó 24 puntos, incluidos siete triple de ocho intentos, y guió a los Heat de Miami al triunfo de 109-100 frente a los Pacers.



Los Heat con el triunfo se ponen 2-0 en la serie al mejor de siete, y el tercer partido se jugará el sábado en el mismo escenario del Wide World of Sports Complex, de Orlando. El base esloveno Goran Dragic con 20 puntos y seis asistencias fue el segundo máximo encestador de los Heat, que tuvieron a cinco jugadores con números de dos dígitos.



El escolta-alero Jimmy Butler logró otros 18 puntos, con siete rebotes, seis asistencias, recuperó dos balones y perdió otros cinco, siendo su punto débil en el partido. Los Pacers, que solo pudieron imponer su juego en el primer periodo, tuvieron al escolta Victor Oladipo como su líder encestador al conseguir 22 puntos y encabezar la lista de los cinco titulares que acabaron el partido con números de dos dígitos.