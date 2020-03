Golden State jugará primer partido en la historia de la NBA sin público

Los Golden State Warriors anunciaron el miércoles que cerrarán su cancha al público en el partido del jueves ante Brooklyn Nets, convirtiéndose en la primera franquicia de la NBA en tomar esta medida frente al brote del coronavirus, siendo el primer equipo en la historia de la competición que jugará sin público.

"Debido a crecientes preocupaciones sobre la expansión del coronavirus, y en consultas con la ciudad y el condado de San Francisco, el partido de mañana por la noche frente a los Nets en el Chase Center será jugado sin aficionados. Aquellos que sacaron sus entradas para este juego, recibirán de vuelta su pago", dijeron los Warriors en su cuenta de Twitter.

El anuncio del equipo que lidera Stephen Curry, finalistas en la pasada temporada de la NBA y campeones en 2015, 2017 y 2018, se produce después de que las autoridades de San Francisco prohibieran los eventos donde se concentrarán más de un millar de personas para frenar el avance del brote.

Ningún otro equipo de la NBA ni de otras ligas profesionales deportivas de Estados Unidos ha cerrado sus puertas al público ni ha suspendido partidos hasta ahora, como sí ha sucedido en el fútbol europeo.

Vale la pena destacar que posteriormente, los Warriors afirmaron: "Cualquier evento a disputarse en el Chase Center, hasta el próximo 21 de marzo, será cancelado o pospuesto. De igual manera, continuaremos monitoreando la situación y viendo qué pasos se tomarán de acuerdo a la evolución del tema. Agradecemos el entendimiento y la paciencia de nuestros hinchas, invitados y asociados".

