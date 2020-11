Calendario y rivales de Colombia en la Serie del Caribe 2021

Restan pocos días para que el próximo 28 de noviembre arranque una nueva edición de la Liga Profesional del Béisbol Colombiano que para esta versión 2020-2021 contará solo con la participación de cuatro equipos.

Debido a la emergencia que generó la pandemia del coronavirus y las dificultades económicas, las organizaciones de Caimanes y Gigantes de Barranquilla, Vaqueros de Montería y Tigres de Cartagena serán las que disputen el título que obtuvo el año anterior Vaqueros.

El ganador de la Liga Profesional del Béisbol Colombiano tendrá, además del reconocimiento de ser la mejor novena del país, la oportunidad de representar a Colombia en la Serie del Caribe 2021 que tiene como sede Mazatlán, México, del 31 de enero al 6 de febrero.

Justamente la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe ya dio a conocer el que será el calendario del certamen y los rivales que tendrá el equipo colombiano.

La Serie del Caribe 2021 arrancará el 31 de enero en el estadio Teodoro Mariscal y Colombia hará su debut ese mismo domingo desde las 8:00 de la noche ante el anfitrión, México.

Calendario de Colombia en la Serie del Caribe:

Domingo 31 de enero - México Vs. Colombia - 8:00 P.m

Lunes 1 de febrero - Panamá Vs. Colombia - 12:00 P.m

Martes 2 de febrero - Colombia Vs. Venezuela - 12:00 P.m

Miércoles 3 de febrero - Colombia Vs. Puerto Rico - 4:00 P.m

Jueves 4 de febrero - Colombia Vs. República Dominicana - 4:00 P.m

La final tiene fecha del viernes 5 de febrero y la final el sábado 6 de febrero.