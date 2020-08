"Prospecto verdaderamente de élite", Grandes Ligas destacan al colombiano Luis Patiño

El pelotero colombiano Luis Fernando Patiño debutó el pasado miércoles 5 de agosto en el béisbol de las Grandes Ligas al recibir la oportunidad por parte del mánager Jayce Tingler, para ocupar como relevista el montículo de lanzamiento de los Padres de San Diego.

A pesar de que ha permitido algunos cuadrangulares y que en un principio de mostró nervioso, el barranquillero se ha tomado confianza y este lunes 24 de agosto fue elogiado por la página oficial de las Grandes Ligas al ser el mejor pelotero de 20 años que participa actualmente en la temporada.

Le puede interesar: Grandes Ligas elogian a colombiano Luis Patiño por lanzamiento que alcanzó las 99 millas por hora

A Patiño se le describe como el "prospecto verdaderamente de élite".

"No ha tenido el comienzo más espectacular en San Diego, pero sus cosas son eléctricas, y es otro tipo que tiene a San Diego como uno de los equipos más emocionantes para ver durante la próxima media década", señaló el portal.

Lea también: Pareja de Primoz Roglic dice que el esloveno no está seguro de correr el Tour y no está al 100%

El barranquillero ha lanzado 10,1 entradas entre los seis juegos, ha permitido diez hits, seis carreras, dos jonrones, ocho bases por bola y tiene un Promedio de carreras limpias de 5,23.

IHD on IHD crime.. RT @MiLB: Nope, nothing to see here. Except #Padres Luis Patiño bringing the heat, of course. 🔥pic.twitter.com/vM9f0zHLz3