República Dominicana, campeón de la Serie del Caribe-2021

Las Águilas Cibaeñas de República Dominicana se consagraron campeones de la Serie del Caribe-2021, tras vencer 4x1 a los Criollos de Caguas de Puerto Rico en la final jugada en el estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán (norponiente de México).

El jardinero central Juan Lagares fue hombre clave para el equipo dominicano en la sexta entrada al producir una carrera y anotar otra para tomar una ventaja decisiva.

Los serpentineros inicialistas se enfrascaron en un duelo de pitcheo muy parejo, respaldados por sus defensivas. César Valdez abrió por la novena dominicana. Héctor Hernández salió a la lomita por el equipo puertorriqueño.

Lea también: Los planes de Lewis Hamilton tras renovar con Mercedes: el octavo título y ¿el retiro?

Los dos se fueron ilesos sin carreras en contra hasta cuarta entrada. Hasta ese momento, Valdez recetó tres ponches por seis de Hernández.

Fue en la parte alta de la quinta entrada cuando Valdez comenzó a tambalearse.

A esas alturas del partido, el lanzador dominicano recibió el primer hit con una línea sencilla de Juan Centeno al jardín central, luego se le fue un wild pitch y después permitió otro imparable de Jarren Durán que remolcó el 1x0 para el equipo boricua.

C E L E B R A C I Ó N

A G U I L U C H A 🇩🇴🎉🎉 @aguilascibaenas



Campeones de la edición No.63 de la #SerieDelCaribe #Mazatlán2021🇲🇽 pic.twitter.com/CcBi3wHtjH