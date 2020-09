Un colombiano más en Grandes Ligas; Dilson Herrera, llamado por Orioles de Baltimore

Muy buenas noticias recibió el pelotero colombiano de 26 años Dilson José Herrera, quien fue llamado este martes 1 de septiembre al equipo principal de los Orioles de Baltimore de las Grandes Ligas.

Herrera, que se desempeña en la posición de segunda base, aunque puede ocupar cualquiera en el infielder, hizo parte de los campos de entrenamientos de la organización de Baltimore, pero para el inicio de la temporada fue enviado al campamento alternativo en donde siguió desarrollando si trabajo a la espera del llamado mánager Brandon Hyde para integrar un lugar en la nómina principal.

Le puede interesar: Colombianos en el Giro de Italia sub 23 siguen perdiendo tiempo en la clasificación general

We have selected the contract of INF Dilson Herrera from the Alternate Training Site at Double-A Bowie and recalled OF DJ Stewart from the Alternate Training Site at Double-A Bowie. Additionally, OF Mason Williams has been designated for assignment.