25 de octubre, el "Súperdomingo" del ciclismo tras cambios en el calendario

La Unión Ciclista Internacional comunicó el pasado martes 5 de mayo el nuevo calendario que tendrán las carreras más importantes del mundo, después de que algunas se cancelaran o aplazaran por la pandemia del coronavirus.

El Tour de Francia quedó programado para disputarse desde el 29 de agosto al 20 de septiembre, el Giro de Italia del 3 al 25 de octubre y la Vuelta a España del 20 de octubre al 8 de noviembre.

Adicionalmente, cuatro de los cinco monumentos del ciclismo adquirieron nuevas fechas y se correrán: Milán-San Remo el 8 de agosto, París-Roubaix el 25 de octubre, Lieja-Bastoña-Lieja el 4 de octubre y el Giro de Lombardía el 31 de octubre.

Tras conocerse el calendario, el domingo 25 de octubre quedó considerado como el "súper domingo" del ciclismo ya que ese mismo día se correrá la última etapa del Giro de Italia, la etapa reina de la Vuelta a España que tendrá el ascenso al mítico Tourmalet y además se correrá la clásica País-Roubaix, considerada el 'infierno del norte' o la clásica de las clásicas'.

Calendario de carreras World Tour para 2020, según la UCI

1 de agosto: Strade Bianche (Italy)

-5 al 9 de agosto: Tour de Pologne (Poland)

-8 de agosto: Milán-San Temo (Italy)

-12 al 16 de agosto: Critérium del Dauphiné (France)

-16 de agosto: Prudential RideLondon-Surrey Classic (Great Britain)

-25 de agosto: Bretagne Classic - Ouest-France (France)

-29 de agosto al 20 de septiembre: Tour de France (France)

-7 al 14 de septiembre: Tirreno-Adriático (Italy)

-11 de septiembre: Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)

-13 de septiembre: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)

-29 de septiembre al 3 de octubre: BinckBank Tour

-30 de septiembre: La Flèche Wallonne (Belgium)

-3 al 25 de octubre: Giro d´Italia (Italy)

-4 de octubre: Liège-Bastogne-Liège (Belgium)

-10 de octubre: Amstel Gold Race (the Netherlands)

-11 de octubre: Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgium)

-14 de octubre: A Travers la Flandre (Belgium)

-15 al 20 de octubre: Gree - Tour of Guangxi (China)

-18 de octubre: Tour des Flandres (Belgium)

-20 de octubre al 8 de noviembre: Vuelta a España (Spain)

-21 de octubre: Driedaagse Brugge-De Panne (Belgium)

-25 de octubre: Paris-Roubaix (France)

-31 de octubre: Il Lombardia (Italy)