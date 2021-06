Advertencia de Rigo Urán para Carapaz: quiere el título de la Vuelta a Suiza

Este sábado fue bastante especial para Rigoberto Urán luego de imponerse en la cronoescalada del Tour de Suiza como ganador de la fracción y trepar a la segunda casilla de la clasificación general soñando con un posible título, o al menos el podio de la competencia.

El pedalista antioqueño del Education First mostró una buena forma pensando en el Tour de Francia y tras la etapa no ocultó su felicidad: "Fue una sorpresa incluso para mí, este año es especial porque no he corrido mucho, he tenido pequeños problemas, pero ahora tengo una buena preparación y estoy enfocado en el Tour de Francia, he tenido buenas sensaciones en este Tour de Suiza”, dijo en primera instancia.

“Ayer me sentí bien en la escalada al igual que hoy tuve buenas piernas. Para mí, ganar fue sorpresivo porque mis piernas estuvieron increíbles", agregó Urán.

Y recordó su primer triunfo en Europa, precisamente en Suiza; además de avisar que en la alta montaña del domingo intentará desbancar del liderato a Carapaz: "Este Tour de Suiza es muy duro y es muy importante porque mi primera victoria de etapa también fue acá en 2007. Hoy también es especial porque esta contrarreloj individual tenía una escalada y un descenso. Es un día muy especial para mí y para mi equipo. Mañana es una etapa muy dura, es la última. Lo intentaré".

Este domingo se corre una etapa de 153 kilómetros con un puerto de montaña de categoría especial y dos de primera; allí se peleará el título y será el último examen antes del Tour de Francia que inicia el próximo 26 de julio.