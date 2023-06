Alaphilippe celebra la victoria en el Dauphiné y advierte para el Tour: "He trabajado duro"

El francés Julian Alaphilippe (Soudal Quick Step), ganador de la segunda etapa del Dauphiné, se mostró "muy feliz por haber recuperado el sabor de la victoria" después de varios meses para recuperar un nivel que le llena de optimismo para el resto de la semana.

“Fue una victoria difícil de conseguir y muy importante. Estos últimos meses han sido largos, pero he trabajado duro para recuperar el sabor de la victoria. Conseguirlo especialmente en Dauphiné es un alivio", dijo en meta el doble campeón del mundo.

El ciclista de Saint Amand Montrond, de 30 años, logró el segundo día de carrera el objetivo de ganar una etapa, lo que le permitirá afrontar el resto de las jornadas con más tranquilidad.

"No podía haber soñado mejor, había dicho que quería ganar una etapa y se hizo posible el segundo día. Podré afrontar la semana más relajado, aunque daré el máximo porque estoy muy motivado", señaló.

Alaphilippe explicó en la meta de la Silla de Dios la preparación del esprint que le condujo a la victoria.

"Planificamos el esprint para Ethan Vernon, Florian Sénéchal y Andrea Bagioli. Hace mucho que no estoy en esta situación de disputar una llegada. Ethan reventó al final, pero yo tenía buenas piernas y vi a todos un poco nerviosos. Entonces hice mi esfuerzo en el momento adecuado y logré la victoria", concluyó.

Por su parte, el francés Christophe Laporte (Jumbo Visma) se mostró "muy satisfecho" por haber mantenido el maillot amarillo de líder del Dauphiné tras la victoria de etapa de su compatriota Julian Alaphilippe, con quien está empatado en la general.

“Ha sido una etapa dura, sobre todo con un final complicado. Me encontré delante y lancé la llegada un poco lejos. No fue la mejor decisión, pero me habría arriesgado esperando más", explicó.

No hubo opción de victoria, pero Laporte valoró que fueron las piernas las que se expresaron en un final muy disputado.

"Me faltó fuerza para volver a ganar, pero las piernas han hablado. Para mí, conseguir mantener el maillot de líder es una gran satisfacción”, afirmó.