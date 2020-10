Alaphilippe ganó la Flecha Brabanzona, pero casi pierde otra vez por alzar los brazos

El francés Julian Alaphilippe estrenó con éxito el maillot arcoíris de campeón mundial con una victoria en la 60 edición de la Flecha Brabanzona, disputada entre Lovaina y Overijse, con un recorrido de 197 kilómetros.



Triunfo con angustia y casi con sorpresa, ya que Alaphilippe, en un esprint muy apretado con su compatriota Benoit Cosnefroy (Ag2r), ganó por centímetros, levantando los brazos con antelación, como hizo en Lieja.



Esta vez sí, el ciclista de Saint-Amand-Montrond, de 28 años, celebró el triunfo con todo merecimiento, con un tiempo de 4h.42,54, por delante del holandés Matthieu Van der Poel (Alpecin Fenix) y de su compatriota Benoit Cosnefroy segundo y tercero, respectivamente.

Alaphilippe didn't miss it this time. tactically perfect, his sprint was a masterclass of how to beat a stronger rival. he sit behind and when Cosnefroy went on he saw his chance and seized it, closing MVDP against the barriers. he almost celebrated too early again though.#BP20 pic.twitter.com/4nonMKkL77