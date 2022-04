Alejandro Osorio, ciclista colombiano, se quedó sin equipo: Bahrain Victorious le terminó contrato

Malas noticias recibió este miércoles 6 de abril el ciclista colombiano Alejandro Osorio Carvajal, después de que el equipo World Tour Bahrain Victorious le rescindiera su contrato.

En una corta publicación compartida en las redes sociales, la escuadra reveló la terminación del vínculo por "múltiples incumplimiento del contrato" por parte del escarabajo.

"Bahrain Victorious ha rescindido su acuerdo con Alejandro Osorio luego de múltiples incumplimientos de contrato. El equipo desea a Alejandro lo mejor para su futuro".

Osorio se sumó a la nómina de equipo de Baréin en enero del 2022 proveniente del Caja Rural de España, en donde estuvo entre 2020 y 2021 y con el que logró buenas actuaciones.

Tras conocerse la noticia, Alejandro Osorio explicó los motivos de su salida de la escuadra en diálogo con Paisa Deportes.

El ciclista nacido en el El Carmen de Viboral aseguró que no tuvo inconvenientes graves y los desacuerdos giraron en torno a la comunicación por la diferencia en el idioma.

Osorio también aseguró que desde que llegó al equipo no logró adaptarse, ya que no sentía un buen ambiente y no percibió un buen apoyo.

Finalmente, el colombiano aclaró que en su calendario tenía previsto disputar la Vuelta a Cataluña y la Vuelta al País Vasco, pero el 18 de marzo dio positivo para una prueba de coronavirus.