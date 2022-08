Arkéa se arma para darle gusto a Nairo: confirmó fichaje de lujo

El equipo francés Arkéa Samsic se arma para la temporada 2023, en la que se convertirá en escuadra World Tour gracias a los buenos resultados obtenidos en el 2022, que lo ubican entre los mejores conjuntos de la Unión Ciclista Internacional.

Teniendo en cuenta el ambicioso proyecto de permanecer en la máxima categoría del ciclismo mundial y ser protagonista de la grandes vueltas y las carreras que hacen parte del World Tour, los directores de la escuadra han empezado a moverse en el mercado de fichajes para lograr una fuerte nómina de cara al próximo año.

Lea también: Colombia debuta en el Sudamericano de Baloncesto Femenino

Ante la incertidumbre por la renovación o no del contrato del colombiano Nairo Quintana, Arkéa Samsic confirmó en las últimas horas la vinculación de una joven promesa de Francia.

Se trata del ciclista de 24 años Clément Champoussin, quien se unirá al Arkéa proveniente del AG2R Citroën Team.

Champoussin cuenta con características de escalador, con las que el equipo espera convencer a Nairo para que renueve su contrato. El corredor francés tiene como destacada actuación la casilla 22 en la general del Tour de Suiza, séptimo en la clasificación de la montaña y sexto en la de los jóvenes.

Tras su presentación, Champoussin valoró el proyecto que le presentó Emmanuel Hubert, director del equipo.

Le puede interesar: [VIDEO] Urshela logró su décimo jonrón del 2022 en victoria de Mellizos en extrainnings

“Emmanuel Hubert me presentó un gran plan de carrera. Sus palabras demostraron de inmediato la confianza que depositaba en mí. Este fue un aspecto decisivo en mi toma de decisiones. Esta temporada, como todo el mundo, he podido medir las muy buenas actuaciones de sus pilotos. Hay un buen ambiente dentro del equipo Arkéa-Samsic, destacando un espíritu familiar muy fuerte. Emmanuel Hubert me presentó un plan de carrera progresivo: en 2023 quiere que me exprese en carreras de montaña con el objetivo de lograr el éxito de etapa"

Además de la llegada de Clément Champoussin, Arkéa anunció la incorporación del joven francés Louis Barré.