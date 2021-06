Chris Froome y su complicada posición en el Critérium del Dauphiné

Chris Froome no pasa por su mejor momento deportivo luego de aquel accidente que sufrió en 2019 antes del Tour de Francia. El británico salió del Team Ineos con la esperanza de recuperar el nivel que lo llevó a ganar cuatro ediciones de la 'Grande Boucle'; sin embargo, su rendimiento no mejora.

Puede ver: Critérium del Dauphiné: emotivo agradecimiento de Valverde para 'Supermán' López

Precisamente en el Critérium del Dauphiné de este año el corredor ha intentado mantener un ritmo importante de carrera y estar al lado del pelotón en el inicio que no ha sido tan fuerte, pero su físico no le da. Froome lo sabe, ya no es el mismo de antes.

Ha perdido tiempo importante con los favoritos en etapas planas y de media montaña donde se suponía que no tendría problemas.

Froome, antes de los puertos más complicados de este fin de semana, se encuentra en la posición 44 a 11:28 del líder Alexey Lutsenko. Su pérdida lo pone a dudar de cara a su futuro deportivo.

Incluso, la presencia del corredor para el próximo Tour de Francia podría estar en duda. La competencia se va a desarrollar entre el 26 de junio al 18 de julio.

Por otro lado, en la etapa 6 del Critérium tuvo a Alejandro Valverde (Movistar), el más veterano del Dauphiné con 41 años, como el vencedor. Ofreció una magistral como rematador para anotarse la sexta etapa disputada entre Loriol-sur-Drome y Le Sappey-en-Chartreuse, de 168 kilómetros, en la que Alexey Lutsenko (Astana) pasó al frente de la general.

Lea también: Critérium Dauphiné 2021: cómo quedó Superman López en la general; etapa 6



Valverde rubricó el plan que diseñó su equipo en la primera etapa de montaña del Dauphiné. Carlos Verona seleccionó el pelotón, Miguel Ángel López lanzó al murciano y "El Bala" paró los pies al británico Tao Geoghegan para alzar los brazos por segunda vez en la temporada, recuperando una imagen que por cuestiones naturales es cada vez menos habitual.