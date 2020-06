Ciclista holandés Niki Terpstra sufrió grave caída y fue hospitalizado

El veterano ciclista holandés Niki Terpstra fue trasladado en helicóptero a un hospital tras sufrir un accidente mientras se entrenaba que le provocó varias fracturas, informó este martes su esposa.

Terpstra, del equipo francés Total-Direct Energy y ganador de varias clásicas ciclistas (como la París-Roubaix y la Vuelta a Flandes), sufrió el accidente cuando se entrenaba cerca de Lelystad, localidad ubicada a poco más de 50 km al noroeste de Ámsterdam.

Su mujer, Ramona Terpstra, confirmó el accidente a través de Twitter.

Helaas zijn de geruchten waar. Niki is vandaag hard ten val gekomen tijdens een fiets training. Hij ligt in het ziekenhuis en zal hier nog wel een paar dagen moeten blijven. Hij is niet in levensgevaar maar zal wel… https://t.co/x5ciVhreUi