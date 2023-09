"Fruto del trabajo": Sevilla, tras llevarse la etapa 5 del Clásico RCN Banco Agrario 2023

De Ibagué a Pereira se disputó la quinta etapa del Clásico RCN Banco Agrario 2023 y para esta oportunidad, el ganador fue Óscar Sevilla (Team Medellín), quien fue vencedor con un tiempo total de 3H27'29'', por lo que al terminar la jornada pudimos hablar con él y nos dejó claras sus sensaciones de lo que fue la carrera de este miércoles.

"Satisfacción, felicidad, fruto del trabajo y el otro día lo intenté en Tunja, pero es el ciclismo. Se pierde más veces de las que se gana. Tuve este premio y me siento el hombre más feliz del mundo", inició diciendo el corredor español.

Por otro lado, dejó claro que es consiente de cuál es su papel dentro del equipo: "Siempre uno quiere ganar, pero yo estoy más entregado al trabajo del equipo, pero me ilusiona más que gane mis compañeros. Quien me conoce sabe que soy generoso, no soy de esas ambiciones, pero si se me da la oportunidad la voy a aprovechar. Ya mi lugar en el ciclismo es otro, con más tranquilidad, apoyo moral y mental al equipo".

Asimismo, se supo que el próximo 29 de septiembre cumplirá años y se refirió a este tema: "Privilegio porque estar a mi edad compitiendo es un gran premio. Tengo el apoyo de mi familia y vamos día a día disfrutando lo que hago".

Tras haberlo buscado en más de una oportunidad, el corredor del Team Medellín finalmente se pudo subir al podio de una etapa y se espera si seguirá ascendiendo en la clasificación general, donde actualmente marcha en la tercera casilla y a 14 segundos de diferencia del líder Germán Darío Gómez.