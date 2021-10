Técnicos de ciclismo cuentan por qué Colombia no brilla en la contrarreloj de las grandes carreras 

Colombia se ha caracterizado en la historia por ser un país que promueve el talento del ciclismo; sus pedalistas son destacados como grandes escaladores que conquistan los puertos más complicados de las competencias de Europa. Esto ha llenado de gloria al pedal con la obtención de títulos como el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia.

Sin embargo, cada día el ciclismo de élite exige más. La obligación ahora es brillar en cualquier tipo de terreno. No solo la montaña es la que define la corona de una competencia, también las fracciones medias y la contrarreloj individual; precisamente esta prueba se convierte en decisiva al momento de luchar por una clasificación.

Por eso en marco del Clásico RCN Cerveza Andina, y la celebración de la edición 60 de una de las carreras más importantes de Colombia, Antena2.com habló con los tres técnicos de los equipos más fuertes que luchan por la general de la carrera. Cada uno dio su opinión de por qué los colombianos no brillan en la crono de las competencias europeas, teniendo en cuenta que Rigoberto Urán es el corredor que más se ha destacado en esta modalidad.

Asimismo, se habló con una leyenda como Martín Emilio 'Cochise' Rodríguez, quien también analizó la situación. Por último, Didier Merchán, un ciclista sub-23 de la nueva camada de 'joyas' que irán a correr al 'viejo' continente, también dio su perspectiva de lo que pasa. El pedalista del Colombia Tierra de Atletas hará parte del Androni desde el próximo año.

TÉCNICOS RESPONDEN POR QUÉ LOS CICLISTAS COLOMBIANOS NO BRILLAN EN LA CONTRARRELOJ DE EUROPA

LUIS ALFONSO CELY, TÉCNICO DEL COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS

"Pienso que todo inicia desde la base. Tener una especie de Copa Colombia que empiece a fortalecer este tipo de prueba desde las categorías prejuveniles. Hemos montado con el gobierno el equipo de Talentos Colombia para llevar a los juveniles de 17 a 18 años a Europa para tener la experiencia y contacto con este ciclismo europeo y con esto esperamos fortalecer todos esos aspectos técnicos que necesitamos potenciar desde cero. Seguiremos trabajando con estos grupos para que cuando lleguen a la categoría sub-23 ya estén muy preparados y podamos obtener grandes resultados para el ciclismo de nuestro país".

JOSÉ JULIAN VELÁSQUEZ, TÉCNICO DEL TEAM MEDELLÍN

"Para mí es básicamente la altura donde vivimos. Es muy diferente pedalear a nivel del mar y en altura. El ciclismo colombiano tiene muy buena capacidad de corazón, de pulmón, pero no tiene pierna; le falta fuerza, le falta potencia. Para ser un buen contrarrelojero hay que tener mucha fuerza, mucha potencia y esa es la deficiencia del ciclismo colombiano".

"Todos sabemos que a mayor altura el desplazamiento es más fácil, necesitamos mover menos vatios para desplazarnos. Por otro lado, para mover la bicicleta y el cuerpo humano que va sobre esta a nivel del mar se necesitan más vatios, esto quiere decir que hay que tener más fuerza para hacerla avanzar a la misma velocidad de las alturas grandes".

"Tenemos que intentar combinar sin perder nuestra fortaleza que es la altura para las grandes montañas, pero tenemos que intentar hacer otra clase de entrenamientos en sitios específicos para contrarrestar esa perdida".

RAÚL MESA, TÉCNICO DEL EPM SCOTT

"No es fácil para nosotros, ellos tienen un sistema diferente de alimentación, otra vida desde la cuna; los ciclistas colombianos se criaron en las montañas, en las veredas. No podemos decir que los nuestros aguantan hambre, no; son temas distintos de alimentación y eso puede fortalecer más la parte muscular en cualquier deportista".

LAS LEYENDAS OPINAN

MARTÍN EMILIO 'COCHISE' RODRÍGUEZ

"Perdemos mucho en las pruebas de contrarreloj a nivel internacional. En realidad, no sé si no hay preparación, si no está ese acondicionamiento para estas pruebas, complicado; ahí es donde estamos fallando. Entonces ojalá que tengamos más énfasis en ese aspecto en las 'crono' para que los muchachos puedan estar ahí. Y es que siempre nos sacan uno o dos minutos en 20 kilómetros, eso no tiene razón de ser. Es como cuando usted no sabe inglés y quiere aprenderlo, pues se tiene que dedicar a estudiarlo hasta que lo aprenda; así tenemos que hacer con los ciclistas".

PROMESA DEL CICLISMO NACIONAL

DIDIER MERCHÁN, CICLISTA DEL COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS QUE IRÁ AL ANDRONI

"Es algo muy difícil. Es muy diferente el biotipo de un colombiano a un europeo. Nosotros somos muy buenos en la montaña. Tenemos el ejemplo de Daniel Martínez que es uno de los más fuertes acá en la prueba de crono, pero en Europa se le dificulta un poco. Creo que sería muy difícil mejorar mucho en la contrarreloj nosotros".