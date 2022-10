Un 'veterano' con nerviosismo y nostalgia: Didier Chaparro sueña con el podio de Clásico RCN

El Clásico RCN - Cerveza Andina 2022 ya superó la mitad de su recorrido total y este jueves 27 de octubre el grupo llegará a Manizales, procedente de Pereira en el tramo de la sexta etapa. Y uno de los favoritos a ganar la fracción y a finalizar bien posicionado en la general, atendió a Antena2.

Pues el corredor Didier Chaparro, quien aparece como la principal carta del equipo Supergiros - Alcaldía de Manizales, y además llegó octavo en la CG a la sexta etapa, habló sobre sus sensaciones.

Vea también: Clásico RCN-Cerveza Andina: dos favoritos que cambiarían de equipo para 2023

"Siento nervios, más en una etapa en la cual voy para la casa", dijo entre risas el ciclista de 35 años, teniendo en cuenta que la llegada es en Manizales, la ciudad que alberga al equipo.

Asimismo el ciclista, quien aparece como uno de los mas experimentados de la carrera comentó que "el equipo es de allá (Manizales) y hay que saberlo representar muy bien" ratificando su liderazgo en el Supergiros.

Didier Chaparro habló sobre su retiro profesional

"No he pensado cuánto me queda, por ahora solo sigo disfrutando", dijo el ciclista de 1.65 metros, confirmando que se siente en forma para seguiral frente de algún equipo del ciclismo nacional.

Aun así, reconoció que es "un corredor bastante maduro y posiblemente me queden unos cinco años como profesional", hablando posteriormente de la posibilidad que tiene de cambiar de equipo para la siguiente temporada.

"El próximo año no sé con qué equipo voy a correr", afirmó Didier Chaparro, dejando abierta la puerta para su salida del Supergiros, pero sin pasar por alto que una grata presentación en el Clásico RCN - Cerveza Andina 2022 representaría la posibilidad de continuar en la escuadra manizaleña.

En cuanto a su objetivo en la última gran carrera de la temporada, Chaparro fue claro, pues "nosotros vinimos con la intención de disputar el Clásico RCN, de estar en el podio", dejando saber que en las etapas vecinas, lucharán por descontar tiempo y meterse entre los tres primeros. Recordando, que este corredor ganó dos etapas del Clásico en ediciones anteriores.

Le puede interesar: Rodrigo Contreras y la etapa en la que rompería con todo: "No descarto ganar el Clásico RCN"

Ahora, respecto a las etapas que para Didier Chaparra resultan definitivas en el Clásico RCN, fue enfático en que "la sexta es una muy buena etapa para mí, vamos para la casa", haciendo énfasis en el premio de montaña (fuera de categoría) al final de la fracción.

No obstante, apuntó que "la etapa que llega a La Montañuela será clave, definitiva", indicando que la octava fracción (Cartago - Roldanillo) podría resultar favorable para su equipo.