Colombiana Daniela Aterhortua ganó la etapa reina y es líder de jóvenes en Tour de Dubái

La ciclista colombiana 20 años Daniela Aterhortua del nuevo equipo Colnago CM Team brilló este miércoles 19 de febrero al ocupar la segunda casilla de la etapa reina del Tour de Dubái, que además le permitió escalar hasta la cuarta posición en la clasificación general y convertirse en la nueva líder de la tabla de los jóvenes.

Aterhortua cruzó la meta detrás de la bielorrusa Tatsiana Valerieuna Sharakova del conjunto Minsk Cycling Club, quien se impuso con un tiempo total de dos horas 26 minutos y 21 segundos, que le sirvió para ubicarse como líder de la general.

La antioqueña finalizó a dos segundos en una fracción que inició en Wadi Hatta Park y terminó en Hatta Dam después de 90 kilómetros.

#dubaiwomenstour #generalauthorityforsports Stage 3 highlights #Hatta 's Al Hajjar mountains & that punchy, testy little Hatta Dam finish. Enjoy....😎 pic.twitter.com/aks4KTHX4s

Este jueves 20 de febrero se disputará la última etapa, la cual será un circuito con inicio y final en Dubai Festival City con un recorrido total de 112 kilómetros.

Here they are....#dubaiwomenstour #generalauthorityforsports Stage 3 jersey holders 🤩😎🤩



Red Overall Leader #minskcyclingclub Tatsiana Sharakova

Green Sprinter #minskcycling Tatsiana Sharakova

Pink Climber #CogeasMettler Annabel Fisher

U23 White #ColangoCM Daniela Atehortua pic.twitter.com/wICxVYBa60