Con dos colombianos comienzan las clásicas del ciclismo con la Omloop Het Nieuwsblad

Este sábado 29 de febrero comenzará una etapa muy importante en el ciclismo internacional cuando den inicio las clásicas belgas con la disputa de la edición 75 de la Omloop Het Nieuwsblad Elite. La prueba tendrá un recorrido de 200 kilómetros con partida en Ghent y final en Ninove.

Los 128 ciclistas que participarán tendrán que afrontar 13 repechos, ocho de estos adoquinados y uno a menos de 15 kilómetros de la meta que seguramente evitará que se defina en un embalaje masivo.

En la Omloop Het Nieuwsblad Elite, en su categoría masculina, solo habrá un colombianos en competencia. Se trata del sprintes Juan Sebastián Molano del UAE Team Emirates, quien tuvo un brillante comienzo de 2020 al ganar tres etapas del Tour Colombia 2.1.

Sin embargo, la carrera contará con la presencia de grandes clasicómanos, que son desde el principio los favoritos a destacarse en esta etapa del año.

Para la Omloop Het Nieuwsblad Elite los principales favoritos son: Greg Van Avermaet (CCC Team), Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), Matteo Trentin (CCC Team), Mike Teunisse ( Jumbo-Visma), Philippe Gilbert (Lotto Soudal) y Zdenek Stybar (Deceuninck - Quick Step).

Por otro lado, rama femenina también disputará la carrera y también tendrá la participación de una colombiana. Se trata de la manizalita de 33 años Diana Peñuela, quien estará con el Team TIBCO-SVB.

Par las ciclistas, la prueba contará con un recorrido de 122.9 kilómetros.

