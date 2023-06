Vingegaard dice presente en el Dauphiné: ganó la etapa 5 y asaltó el liderato

Se disputó este jueves 8 de junio la quinta etapa del Critérium del Dauphiné, la cual finalizó en descenso y permitió la victoria del danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), quien ahora es el líder de la clasificación general y difícilmente cederá terreno en la disputa por el título.

Y es que fue una fracción de 191 kilómetros con un trazado de pocos desniveles positivos, exceptuando tres puertos de montaña (dos de tercera y uno de segunda), en la cual un descenso marcó el desenlace, y de paso, la posibilidad para que Vingegaard alargara la diferencia luego de la fuga y levantara los brazos firmando un tiempo de 4:03:42.

Fue una fracción que, en cuanto a espectáculo, no generaba mayores expectativas, y de hecho, no se esperaba que hubiese modificaciones en la clasificación general; no obstante, individualmente, el trabajo de Vingegaard fue muy bueno, se dio a la fuga y descendiendo no tuvo mayores problemas.

Tras el danés, a 31 segundos, llegó el francés Julian Alaphilippe (Soudal Quick Step) y el noruego Tobias Johannessen (Uno X) ubicándose en el podio, aunque el grupo perseguidor contó con 18 corredores, incluidos dos colombianos.

¿Cómo le fue a los colombianos en la etapa 5 del Critérium del Dauphiné?

Esteban Chaves (EF Education) y Egan Bernal (INEOS Grenadiers) firmaron una muy buena actuación en el quinto día del Dauphiné llegando a 31 segundos del ganador del día; pero Daniel Felipe Martínez (INEOS) llegó a 1:02.

Ahora, el Critérium Dauphiné afrontará una etapa más exigente en la montañan, pues este viernes, por la sexta fracción, habrá un recorrido de 170.2 kilómetros entre Nantua y Crest-Voland, con tres puertos de segunda y uno de tercera.