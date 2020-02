Cuando Egan Bernal casi renuncia al Tour de Francia que ganó: "Estaba muerto"

Egan Bernal todavía sigue contando vivencias que tuvo que pasar para ganar su primer Tour de Francia el año pasado; y es que el ciclista se convirtió en el primer campeón de la ‘Grand Boucle’ para Colombia. Más allá de lo conseguido, confesó que lograr este título fue más complicado de lo imaginado; incluso contó cuál fue el momento donde casi se baja de la bicicleta y renuncia a la competencia.

Todo ocurrió previo a la contrarreloj individual de 27,2 kilómetros en la etapa 13. Antes de este día el de Zipaquirá no amaneció de la mejor manera, se sentía débil y mentalmente no estaba bien. A pesar de esto decidió realizar la prueba.

"Sentía las piernas pesadas, era la segunda semana del Tour, pero no quería pensar eso porque a veces los días que uno se siente peor le va mejor. En el momento que arranqué pude moverme en los vatios que me pedían, pero pues solo era el kilómetro uno. Luego vi que estos se bajaban cada vez más y desde el carro me animaban, y yo creía que lo estaba haciendo muy mal, pero ellos me decía que fuera de menos a más, pero pensaban que yo me estaba regulando, pero la verdad es que yo estaba muerto", narró Egan y agregó que no aguantaba más, pero siguió porque no perdía mucho tiempo como creía.

"En ese momento pensé en parar, porque creía que estaba perdiendo mucho tiempo y que casi lo mejor era seguir suave y perder lo menos posible, para ayudar el siguiente día a mi compañero de equipo. Yo estaba a punto de parar, hasta que me dijeron que sólo estaba perdiendo como 35 segundos", dijo.

"Eso me dio un aire, pero al mismo tiempo tenía que seguir acelerando. Esto llevó a que el sufrimiento se alargara más porque yo ya tenía metido en la cabeza que iba a parar. Al final no fue la mejor ‘crono’, pero perdí el menor tiempo que se podía para lo mal que me sentía ese día", agregó el ciclista colombiano.

Este momento fue crucial para que Bernal después consiguiera el triunfo de la competencia, ya que una crisis en un evento de tanta exigencia siempre puede ocurrir. "Tuve que exigirme mentalmente y físicamente hasta el punto de pensar en que esto no era chévere y que al estar tan cansado prefería parar, pero menos mal no paré", concluyó.

Cabe recordar que esa contrarreloj la ganó el francés Julian Alaphilippe y defendió su camiseta de líder del Tour hasta las últimas etapas cuando Bernal se la arrebató.