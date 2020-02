Los 'miedos' de Egan Bernal por el triple liderato de Ineos en el Tour de Francia

Luego de ser reconocido como el deportista revelación en los premios Laureus y terminar su participación en el Tour Colombia, Egan Bernal enfila sus esfuerzos pensando en el Tour de Francia 2020 donde defenderá el título alcanzado el año anterior y será líder de INEOS en esta competencia, aunque no será el único.

"Sentados aquí hablando, es muy fácil decir 'No, no habrá ningún problema, todo va a estar bien, bla, bla, bla', y luego tal vez las cosas se compliquen en el camino. Pero ahora mismo No tiene sentido analizar esta pregunta constantemente”, explicó Egan Bernal sobre compartir el liderato del equipo en la ronda gala, teniendo en cuenta los problemas que esto puede ocasionar entre los ciclistas y que se han dado en otros equipos.

Asimismo, en diálogo con el País de España, explicó su confianza hacia el entrenador de la escuadra británica: "Con respecto a estas preguntas, Dave Brailsford es muy, muy inteligente; él sabe cómo organizar las cosas, así que todos vamos felices al Tour. Hablamos con él, él es quien decide. Él te hace pensar, y me hace pensar que voy a tener el apoyo del equipo”.

Y cerró diciendo que lo más importante es que la camiseta amarilla se quede de nuevo en el equipo: "Eso es lo que más me importa en este momento: sentir que Dave me da su palabra de que voy a tener el apoyo del equipo. Seguro, también se lo dirá a Thomas y se lo dirá a Froome, pero una vez que estamos en el Tour, es relativamente fácil encontrar un entendimiento. Vas tan rápido en el Tour, que, si alguien es más fuerte que el otro, estará claro, y el equipo tendrá que tomar una decisión porque no van a dejar que el Tour se escape".

Cabe señalar que la disyuntiva en INEOS pasa por buscar un nuevo Tour para su joven figura (Egan Bernal), pero también darle créditos a un ciclista local que ya fue campeón (Geraint) y la gloria eterna que podría alcanzar Froome si llega en buena forma y consigue su quinto Tour.