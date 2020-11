Cuando 'Supermán' López explotó contra el Movistar en la Vuelta a España

Pero el colombiano no se quedó con eso y siguió: "Me he enterado que ha sido una decisión de los comisarios ir a tranquilizar el primer pelotón porque ha sido un desorden total. Esta acción una vez más lo vivimos de parte del famoso Movistar y del famoso campeón del mundo que tenemos [Alejandro Valverde]", reiteró.

"Los mismos tontos que atacan y después 'no, no, nosotros no somos'. No es la única vez que se ha visto esto", concluyó en ese momento.

Cabe anotar que después el propio Miguel ángel López salió a pedir disculpas en redes sociales y personalmente a los miembros del conjunto telefónico, donde en ese momento se encontraba el también ‘cafetero’ Nairo Quintana.