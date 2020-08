Cyclingnews develó tres momentos clave que rompieron la relación Nairo - Movistar

A escasas horas para que tome partida la nueva y atípica edición del Tour de Francia, varias tintas deportivas se centran en Nairo Quintana y lo que pueda pasar con él en el equipo Arkea Samsic, escuadra francesa a la que llegó en 2020 tras romper una relación extensa con Movistar Team donde consiguió numerosos títulos, entre ellos, dos grandes vueltas.

El colombiano no salió de la mejor forma del Movistar Team a pesar de su nostálgica despedida en la Vuelta a España y, el prestigioso portal de ciclismo ‘Cyclingnews’ presentó un análisis retrospectivo con algunas bases en el libro ‘Colombia es pasión’ donde explica los momentos claves de la ruptura entre Nairo y el equipo telefónico.

El primer punto que habría molestado a Nairo Quintana en el Movistar Team se habría dado en el año 2015 cuando él sintió que no había buen trato hacia su hermano Dáyer Quintana, puesto que lo designaban para carreras donde no tenía protagonismo y no se acomodaban a su estilo. Esto también creó profunda molestia en el equipo, pero Nairo era la figura máxima y el imán de la inversión de Movistar Latinoamérica.

Sin embargo, el tema empezó a encrudecerse cuando Nairo no pudo ganar el Giro de Italia 2017 perdiendo ante Tom Dumoulin en la contrarreloj individual final. Ese día, previo a la etapa, Eusebio Unzué dejó una declaración derrotista que empezó a fraccionar la relación con el ciclista colombiano.

Y la gota que rebosó la copa fue la imposibilidad de ganar el Tour de Francia, donde incluso desde el Movistar Team se planteó publicitariamente como el sueño amarillo. Nairo no rindió como en otros años y se dañó la relación con sus compañeros, la llegada de Mikel Landa terminó de incomodar el ambiente y el final de todo fue cuando Unzué señaló que Nairo se estaba envejeciendo muy joven.

Nairo ya sabía que su equipo no lo valoraba igual y siempre reposó una sombra que apuntaba a una incomodidad en los patrocinadores porque, por varios momentos, Nairo estaba siendo más grande e importante que el propio Movistar, incluso en las derrotas. Todo se desgastó y hoy el colombiano prueba suerte en un ambicioso equipo de segunda categoría, mientras que Movistar deambula por el World Tour sin un rumbo fijo y la próxima partida de Valverde.