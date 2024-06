Dani Martínez se rindió ante Nairo: contó detalles de su ayuda en el Giro de Italia 2024

Daniel Martínez tuvo un gran rendimiento en el Giro de Italia 2024. El ciclista soachuno hizo una carrera brillante y se quedó con el segundo lugar de la competencia por detrás de Tadej Pogacar. Durante la Corsa Rosa, el colombiano tuvo que sobrevivir varios ataques y uno de los hombres que apareció para darle la mano fue Nairo Quintana.

En una de las etapas de la gran vuelta italiana, el ciclista del Bora Hagrohe se quedó solo antes de un ascenso. Sin gregarios ni alimentación y con el acecho del INEOS de Geraint Thomas, el único salvavidas para que el cafetero no perdiera el podio era su compatriota. El subcampeón del Giro reveló detalles de lo sucedido.

Durante una entrevista con 'Semana', el ciclista confesó lo que sintió cuando recibió el apoyo de Nairo. Martínez relacionó lo sucedido con lo hecho por su parte en el Giro de Italia 2021 cuando no dejó desfallecer a Egan Bernal, quien posteriormente terminó siendo el campeón.

Lo primero que se me vino a la cabeza fue penar, “hombre es que realmente los colombianos, somos muy colombianos”, es decir. Nos vemos en la carretera y no dudamos en ayudarnos. Se me vino ese episodio pasado a la mente y me llené de emoción. Esta vez, fue que empezó a llover y tenía un compañero para la montaña, para que estuviera conmigo, acompañarme por si algo llegaba a suceder o alguna cosa, pero él se quedó bajando.

El INEOS estaba al acecho, les interesaba descolgarme a mí y quitarme del mapa porque era un riesgo para ellos. Yo estaba solo y lo único que empiezo a pensar es “que no vaya a pasar nada, que no me vaya a pinchar y más en las bajadas”. Ellos apretaron un poco y yo sin compañeros que me llevaran comida, agua y ahí fue cuando llegó Nairo y me dio los dos geles y ya con eso yo llegué a la meta.

Le agradecí por lo que me dio y realmente Nairo ha visto todo el proceso que he hecho desde que llegué a Europa, todo lo del Team Colombia. Me ha visto crecer prácticamente. En las competencias nos hablamos, nos contamos cosas, así que muy agradecido y estaba muy contento de estar en el Giro de Italia.