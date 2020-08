Daniel Felipe Martínez, ¿opción para ser líder del EF en el Tour de Francia?

El colombiano Daniel Felipe Martínez ganó el Critérium del Dauphiné y se muestra como uno de los opcionados para poder comandar la escuadra del Education First en el máximo objetivo del equipo, el próximo Tour de Francia. El nivel mostrado por el oriundo de Soacha lo destacan como uno de los corredores a tener en cuenta en un futuro y que podría sorprender.

Uno de los detalles que ponen a Martínez con opciones es que otros ciclistas como Rigoberto Urán y Serguio Higuita no se vieron con buen forma en la carrera francesa. Este detalle podría ser analizado incluso por el director del equipo en un momento dado.

Por otro lado, el ciclista del Education First, doble campeón de Colombia contrarreloj y ganador en 2019 de una etapa de la París Niza, supo desde la salida, cuando se enteró de que no iba a salir el líder Primoz Roglic, que la carrera iba a ser muy "loca".



"Esta mañana me dijeron que Roglic no saldría, así que sabía que la carrera sería frenética, muy loca desde el principio. Mi equipo hizo un gran trabajo para mí en la primera parte y pude ahorrar fuerzas para la final e ir por la victoria".



Sin apenas fuerzas al final y ante la presión del francés Thibaut Pinot, a quien debía limar en meta 12 segundos, el colombiano tiró "del alma" para lograr el triunfo absoluto en la 72 edición del Dauphiné.



"Iba al límite, pero estaba decidido a llegar a la meta. Es una de las carreras más grandes del mundo y poder ganar después de venir de Colombia, me hace muy feliz ".



Martínez logró la cuarta victoria colombiana en el Dauphiné, después del primero logrado por Martín Alonso Ramírez en 1984 y el doblete de Lucho Herrera en 1988 y 1991.