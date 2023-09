Dani Martínez destapó la verdad sobre su salida del Ineos y dejó un 'palo' para Egan y compañía

Daniel Martínez se alista para lo que serán sus últimas carreras luciendo los colores del Ineos. El ciclista soachuno dejará la escuadra británica para unirse al Bora al inicio de la siguiente temporada.

Antes de partir rumbo a la escuadra alemana, el colombiano aprovechó para hacer referencia a los motivos que los alejan de la formación inglesa. El cundinamarqués reveló su principal motivación para cambiar de equipo.

En diálogo con el medio 'Fuera del Límite', Dani reveló sus nuevos objetivos en la formación teutona, en la que compartirá con el colombiano Sergio Higuita. Allí será uno de los líderes para estar en la disputa de las grandes vueltas.

Inicialmente, el cafetero reveló que quiso quedarse en el equipo, pero sintió que no tendría el protagonismo esperado. Para Martínez sus mejores años están por llegar y en la escuadra británica no tendría tantas chances de figurar.

“Al principio estaba pensando en quedarnos acá, pero quería darme otros aires. Los años que vienen son muy fructíferos para mi carrera y el Bora me dio muchas oportunidades", apuntó en principio el ciclista.

Para el colombiano está claro que las oportunidades de crecer deportivamente son mejores. “No tendré que estar pensando en lo que vaya a pasar en los próximos dos años, si tengo que firmar o la presión de un resultado. Ineos me ofrecía buenas cosas, pero lo del Bora fue una oferta mejor. Lo económico no importa tanto, me interesa es cómo voy a evolucionar deportivamente”.

Finalmente, el pedalista tricolor ratificó que la opción de ser uno de los 'capos' del equipo acabó siendo determinante: “Sabemos que está Vlasov y Hindley, ellos quieren reforzarse bien en las carreras por etapas y yo quiero apoyar ahí. Si tengo las piernas como aquí, hago las vueltas por etapas, pero si no, pues toca ayudarle a los compañeros”.

Por ahora, el colombiano tendrá que culminar su etapa corriendo en el Ineos. Se espera que tras el final pueda unirse a su nuevo equipo al inicio del siguiente año.