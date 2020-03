Deceuninck-Quick Step prepara documental sobre el Tour Colombia 2.1

El Tour Colombia 2.1 cumplió en 2020 su tercera edición dejando al antioqueño Sergio Andrés Higuita del EF Pro Cycling como gran campeón, mientras que Juan Sebastián Molano del UAE Team Emirates fue el ciclista que más celebró al imponerse en tres fracciones.

Una de las seis escuadras de categoría UCI World Tour que hizo presencia en la competencia fue el equipo belga Deceuninck-Quick Step, que contó con la participación del embalador colombiano Álvaro José Hodeg en su nómina. Adicionalmente tuvo a figuras del ciclismo mundial como Julian Alaphilippe y Bob Jungerls.

Precisamente el equipo europeo comunicó que está preparando un documental junto con la firma La Pédale con el objetivo de mostrarle a los aficionados de este deporte detalles que no vieron durante la competencia.

Working on something new with Deceuninck - Quick-Step called #TheWolfpack Insider. Unprecedented access to some of the world’s very best riders... especially when there’s no bus to hide on 😃 https://t.co/cxrKILSMxZ