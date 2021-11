Deceuninck Quick Step sigue reforzando su plantilla para pelear en el World Tour

El suizo de 21 años, Mauro Schmid, ganador de etapa en el Giro de Italia, procedente del Qhubeka, es el nuevo fichaje del Deceuninck Quick Step para las dos próximas temporadas.

Schmid mostró su potencial durante la etapa de las pistas de tierra del Giro de Italia de este año, donde se llevó la victoria en Montalcino tras meterse en la escapada buena de la jornada.

Patrick Lefevere, CEO de Deceuninck, reflejó las cualidades del ciclista suizo.

“Mauro es todavía muy joven, pero ya tiene una etapa en una grande a su nombre. El hecho de que haya entrado en la etapa de Montalcino solo demuestra de lo que es capaz. Todavía le queda mucho margen para crecer, ya que no hace mucho aún combinaba diferentes disciplinas. Ahora se concentrará en la carretera durante los próximos dos años, y estamos felices de guiarlo y ayudarlo a mejorar".

Mauro Schmid empezó con el ciclismo de montaña por diversión y más tarde probó en algunas carreras en ruta para desembocar a los 17 años en el ciclocrós. Durante cuatro años combinó todas las modalidades.

"La mayor parte del tiempo hice una carrera de bicicleta de montaña el sábado, el domingo una carrera en ruta, y luego todo el invierno hice CX. Con solo 14 años me convertí en junior, dejé más o menos las carreras de bicicletas de montaña, ya que me di cuenta de que tenía más potencial en la carretera. En el segundo año de junior empecé en el ciclismo de pista y me uní a la selección nacional de élite. Decidí combinar la pista con la carretera”, explicó.

En 2021 se juntó su primer año como profesional en la carretera y los Juegos Olímpicos.

"Fue un gran paso para mí. Ahora mi objetivo es dejar la pista un poco atrás. No me retiraré de la pista, creo que la conservaré durante el invierno, pero mi objetivo principal serán las carreras en carretera durante los próximos dos años ".

El Giro 2021 llegó de improviso para Mauro Schmid, pero el recuerdo de la etapa del "sterrato" quedará para siempre en su recuerdo.

“Fue la primera vez que entré en una escapada desde el principio y fue algo totalmente nuevo. Además, el Giro llegó inesperadamente para mí, ya que no estaba realmente preparado. Fui seleccionado como tres semanas antes porque estaba en buena forma y ellos creyeron en mí. Durante los primeros días después de esta noticia estaba un poco en shock, pero luego sentí el apoyo de todos y supe que tenía que tener confianza. Fui sin expectativas, solo para apoyar a los otros muchachos".