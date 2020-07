Desde el Movistar envían nueva pulla a Nairo y Landa: “Este año todo está mejor”

El problema interno que vivió el equipo Movistar el año pasado entre Nairo Quintana y Mikel Landa, todavía sigue generando comentarios. Esta vez fue el ciclista de la escuadra telefónica, Antonio Pedrero, quien habló en el Podcast ‘La Bicicleta’ sobre las peleas que hubo durante 2019, en comparación con lo que se vive hoy en día.

“Tenemos un gran ambiente en el equipo”, dijo Pedrero, quien destacó el liderato que tiene actualmente Movistar con Enric Mas, Marc Soler y Alejandro Valverde. El pedalista le envió una pulla a Nairo y a Landa porque la situación que se vivió el año pasado no le ayudó al equipo a obtener los objetivos trazados.

“Luego en carrera ya se verá, pero creo que los líderes se llevan bien entre ellos. El año pasado, había complicaciones aparte y ahora se han ido Nairo, Mikel… Este año parece que está todo mejor, pero yo tampoco puedo hablar por ellos”, sentenció el ciclista, quien piensa que, sin el boyacense y el español, el equipo tiene un mejor ambiente.

Respecto al nivel que tiene el Movistar Team de cara al reinicio de la temporada ciclística, Pedrero destacó lo demostrado por el conjunto telefónico al inicio de 2020.

“Este año el ambiente es bueno. En Mallorca o Murcia, que eran carreras más tranquilas hemos estado muy a gusto y ahora con el parón, pues no sabes nada. Pero ahora aquí estamos muy a gusto. Me parece que está habiendo muy buen grupo y no hay pega ninguna”, concluyó.