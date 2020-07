Winner Anacona reveló las malas formas del Movistar que también afectaron a Nairo

Aunque ya han pasado varios meses desde el cambio de equipo de Nairo Quintana, aún es inevitable hablar de su paso por el Movistar Team, más en estos tiempos cuando se acerca una nueva edición del Tour de Francia.

Alguien que también sintió en carne propia las buenas y malas del Movistar fue el boyacense Winner Anacona, quien ahora está en Arkea con Nairo. El pedalista habló con ‘Nexo’ de ESPN Colombia y recordó detalles de algunos momentos incómodos que vivió en los últimos meses el elenco español.

Lea también: Nairo Quintana aterrizó en Europa y envió un mensaje a los colombianos

“La verdad siempre dije que estuve cinco años en Movistar y casi siempre a gusto, pero el año pasado sí me sentí 'ninguneado' porque yo tenía claro que podía estar en el Tour y cinco minutos antes me avisaron que no.… me enteré por la página del equipo y no porque me lo hayan comunicado”, señaló en primera medida, recordando que esto complicó a Nairo en la última ronda gala por no tener a su gregario de confianza, sumado a los problemas conocidos con Míkel Landa.

“Tampoco me quisieron llevar a la Vuelta a España (donde también estuvo Nairo), pero tal vez eso influyó porque ya se hablaba de mi salida del equipo. Al final los jefes son los que mandan y solo resta por obedecer”, agregó.

De interés: Compañero de Nairo Quintana habló sobre los miedos del pelotón en el Tour de Francia

Respecto a la llegada al Arkea Samsic y las dudas que ha generado el nuevo equipo de los colombianos, señaló: “Muchos relacionan al ciclismo como el fútbol, pero son equipos distintos (por ser de segunda división). Es verdad que sí se ve el cambio entre World Tour y profesional, pero con el Arkea no ha sido así porque cuenta con todo el nivel económico y logístico, el equipo está creciendo y la misión es ascender pronto al World Tour”

“Con Nairo hemos hecho una buena dupla, somos de la misma región y a nivel de trabajo también nos hemos entendido muy bien. Ahora soy conocido como su gregario y el compañero de equipo que lo soporta y eso está muy bien; siempre se trabaja de la mejor manera posible y todo eso favorece. Ahora en Arkea también está su hermano (Dáyer Quintana) y se ve fuerte, está buscando su cupo para el Tour”.

“Cuando se siente un ambiente más familiar es algo positivo y yo haré lo mejor posible para ayudarle a Nairo en la competencia”, finalizó Anacona.