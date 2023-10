Diego Pescador, figura del Clásico RCN, señaló el gran problema de Colombia con los juveniles

Terminó con éxito una nueva edición del Clásico RCN Banco Agrario: "Crecer juntos es posible", donde Aldemar Reyes revalidó su condición de favorito para quedarse con su segundo título consecutivo en una carrera que tuvo también el protagonismo de jóvenes figuras como Germán Darío Gómez o Diego Pescador.

Ambos corredores terminaron en el top-5 de la clasificación general y tuvieron la oportunidad de festejar un triunfo de etapa. En el caso del quindiano, se impuso en la octava fracción, disputada entre los municipios de La Pintada y La Estrella.

Tras el Clásico RCN, Pescador analizó el presente del ciclismo colombiano y dio la razón por la cual el país no cuenta con un recambio generacional importante que siga la estela de grandes figuras como Nairo Quintana, Rigoberto Urán o Egan Bernal.

"Hay un problema en Colombia y es que no hay muchas carreras para las categorías juveniles en el calendario. En Europa estas se corren cada ocho días. Eso es algo que se tiene que mejorar porque muchos preguntan '¿Dónde está el recambio generacional?', pero si no hacen carreras para los jóvenes, no podremos mejorar nuestro nivel", manifestó en entrevista al programa Centro Deportivo, de Antena 2.

El corredor del equipo GW-Shimano no dudó en afirmar que Colombia tiene mucho talento a nivel juvenil, pero este debe ser respaldado para que el país se mantenga en lo más alto del ciclismo mundial: "En Colombia hay mucho talento, pero se necesita un poco más de apoyo. Yo sé que la situación en el país es compleja, pero el ciclismo es el deporte bandera a nivel nacional", enfatizó.

Por otra parte, Pescador mostró su satisfacción por competir en el Clásico RCN, siendo su primera participación a sus 18 años de edad, y afirmó que esta fue "una de las carreras más duras que disputó en su vida", aunque también disfrutó de principio a fin el recorrido.