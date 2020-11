Dos refuerzos colombianos están cerca del Education First de 'Rigo' para 2021

Luego de culminarse la Vuelta a España y de esa manera dar por terminado el calendario 2020 de la UCI en el World Tour del ciclismo de ruta, algunos equipos siguen a la expectativa de completar sus plantillas para un incógnito año 2021 con varios golpes económicos.

El Education First es uno de los equipos protagonistas en el ‘ciclomercato’ tanto por las salidas como las llegadas; teniendo como baja sensible la partida de Daniel Felipe Martínez al Ineos, pero renovando el contrato del colombiano Rigoberto Urán.

El equipo norteamericano promete apostarle al ciclismo colombiano y ficharía a Daniel Arroyave, campeón nacional sub 23, para 2021. Asimismo, se conoció que podría buscar el fichaje de Sergio Luis Henao, actualmente en el Team Emirates de Fernando Gaviria y Tadej Pogacar.

Sergio Luis Henao termina contrato con Emirates en diciembre y no hay aires de renovación, incluso se dice que Henao volvería al ciclismo colombiano; per ha surgido una posibilidad en el Education First para cerrar su carrera World Tour como el gregario de lujo que ha sido en los últimos años tras su accidente en los Juegos olímpicos de río.

La información fue revelada a través de Señal Colombia en plena transmisión de la Vuelta a Colombia. Se mencionó que Henao ha tenido algunos diálogos con el equipo que dirige Jonathan Vaughters, pero que por ahora solo han sido algunos acercamientos y que las próximas semanas será claves para su futuro.