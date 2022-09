Efraín ‘El Zipa’ Forero: las hazañas de uno de los grandes ciclistas de la historia de Colombia

El mundo del ciclismo se encuentra de luto después de conocer la muerte de Efraín 'El Zipa’ Forero, quien fue considerado uno de los ciclistas más importantes en Colombia, pues fue el deportista que le abrió las puertas a las nuevas generaciones de 'escarabajos'.

Fue uno de los artífices de la primera Vuelta a Colombia, que se llevó a cabo en el año de 1951, además de esto fue el primer ganador de dicha competencia que se llevó recorrió de Bogotá a Manizales, luego de 1.233 kilómetros. En esa ocasión ganó siete etapas de once posibles.

En una entrevista realizada por Antena2, el 'Zipa' Forero comentó, "a mí me recuerdan mucho por la primera vuelta a Colombia, pero no recuerdan que yo le di las tres o cuatro primeras medallas de oro del ciclismo".

Asimismo, en esta época las normas y la seguridad de los ciclistas era muy diferentes a las que se pueden ver actualmente, por esto vivió un momento difícil cuando se encontraba participando en los Juegos Panamericanos de 1951.

"Yo me había escapado, había alcanzado un argentino que se llamaba Oscar Muleiro, cuando lo alcancá iba adelante un motociclista, después de que llevaba ventaja y me faltaban casi 500 metros la moto llegó por detrás y me arrolló, me mandó al hospital, me rompió la bicicleta, casi me rompe las piernas, no solo me tiraron a matar sino que también me robaron la carrera".

Aunque no llegó a ganar esta competencia, el ciclista recuerda con un poco de remordimiento este suceso que no le permitió conseguir otra medalla de oro. "ganó Oscar Muleiro, no porque haya ganado la carrera sino porque me robaron la carrera".

'El Zipa’ Forero no logró ganar ninguna carrera a nivel europeo, pero se convirtió en uno de los ciclistas más importantes en Colombia, por haber conseguido que este deporte fuera importante en esa época, y gracias a sus hazañas y de quienes siguieron su legado decenas de jóvenes sueñan con llegar a los grandes podios en los eventos más importantes de ciclismo.

Logros en la carrera de Efraín 'El Zipa’ Forero