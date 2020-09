El ciclista colombiano Egan Arley Bernal vive un momento difícil en el Tour de Francia después de haber resignado el pasado domingo, en el ascenso al Grand Colombier, todas las posibilidades de luchar por el título.

Añadido a lo anterior, este martes 15 de septiembre, durante la etapa 16, Bernal perdió más de 27 minutos con el ganador del día y 11 con respecto al grupo de favoritos. De esta manera, el líder del INEOS está ahora en la casilla 16 de la general a más de 19 minutos del primero de la general, Primoz Roglic.

Al término de la fracción, el mismo colombiano reveló el gran dolor que persiste en su espalda, el cual se ha mantenido desde los últimos días del Critérium del Dauphiné y todo el Tour de Francia y que debido al esfuerzo que le ha tocado hacer, se le ha despertado una nueva molestia en la rodilla.

“He estado todo el día sufriendo con dolor de espalda, durante todo el día fue incrementando. En la última subida por compensar el dolor de espalda se me empezó a cargar la rodilla. ‘Estoy jodido’ por todos lados, pero vamos a ver cómo amanezco, como van las cosas, si sigo así va a ser difícil siquiera entrar en la fuga”, indicó.

Egan también se refirió a su ausencia en la nómina de la selección Colombia para el Campeonato Mundial de ruta en Imola, Italia.

"Es una decisión mía, la verdad que lo pueden ver, no estoy en mi nivel, tengo mucho dolor de espalda, ahora de rodilla, estoy cansado, así que si voy no podría representar de la mejor forma al país, mejor que vaya una persona que pueda hacerlo bien, por mi salud no es bueno exprimir, exprimir el cuerpo", dijo.