Egan Bernal no va a la Flecha Valona ¿le apunta al Giro de Italia?

Egan Bernal finalmente no será parte del selecto grupo de corredores que estarán presentes en la Flecha Valona, una de las clásicas más importantes del calendario World Tour. El corredor del Ineos no fue incluido por su equipo, que sí tendrá la presencia de Iván Ramiro Sosa y Sebastián Henao. De esta forma, se abre la posibilidad para ver al corredor de Zipaquirá siendo parte del Giro de Italia para acompañar a Geraint Thomas, a priori, la principal carta de la formación británica.

Luego de abandonar el Tour de Francia, Bernal se tomó unos días de reposo antes de retomar trabajos desde el punto físico para subsanar las dolencias sufridas durante la ronda gala. El ciclista colombiano padeció dolores de espalda que no le permitieron estar en el nivel adecuado, descolgándose de la lucha por estar con el grupo de favoritos, en especial Tadej Pogacar (UAE) y Primoz Roglic (Jumbo).

The Mur de Huy awaits... Here's our lineup for @flechewallonne as the Ardennes Classics begin tomorrow:@golasmichal@ethan_hayter@5_henao@kwiato@ivansosacuervo@cameronwurf pic.twitter.com/Yw6ijEUWkf