Egan Bernal tiene un nuevo compañero en el INEOS tras el retiro de Vasil Kiryienka

El equipo ciclista británico Ineos anunció este viernes el fichaje del triatleta australiano de 36 años Cameron Wurf para reemplazar al bielorruso Vasil Kiryienka, quien anunció su retiro debido a un problema cardíaco.

Wurf, que ya corrió para varios equipos del WorldTour (Fuji, Liquigas y Cannnondale) entre 2009 y 2014, disputará la primera parte de la temporada ciclista, antes de dedicarse al 'Ironman' de Hawai, que se llevará a cabo en octubre.

El australiano de 36 años, que comenzó su carrera deportiva en el remo y fue quinto en el último 'Ironman' de Hawai.

"Se convirtió en un compañero de entrenamiento habitual para los corredores del equipo, en particular Chris Froome, Geraint Thomas y Pavel Sivakov", precisó Ineos.

