Egan Bernal vuelve a ilusionar con su regreso a competencia

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal ilusiona cada vez más con su regreso a la competencia cinco meses después de sufrir un grave accidente mientras cumplía con una jornada de entrenamiento en vías del departamento de Cundinamarca.

Tras recuperarse de múltiples fracturas y recibir el permiso médico, Bernal se desplazó hace algunos meses a Europa para ponerse bajo las órdenes del INEOS Grenadiers, quienes lideraron la parte final de su rehabilitación.

Desde el pasado 2 de julio, Egan hace parte de un grupo de corredores de la escuadra británica que realiza un campo de entrenamiento de altura en la región de Andorra.

A través de las redes sociales, el ciclista el INEOS han compartido parte de dicho trabajo.

Este martes 19 de julio, fue el mismo Egan Bernal quien generó aún más ilusión en los aficionados del ciclismo en Colombia al compartir los datos con los que terminó la última jornada de entrenamientos.

En el trabajo, Bernal cumplió con un recorrido de 149.4 kilómetros y alcanzó una altitud de 2438 metros sobre el nivel del mar. Además, registró una velocidad promedio de 25.6 kilómetros por hora.

Bernal acompañó los datos con un curioso mensaje:

"Alguna vez alguien me dijo: Roma no se construyó en un solo día. Y después de mucha paciencia, no puedo esperar para volver a competir".

Egan Bernal comparte el campo de entrenamiento con Carlos Rodríguez, Lauren de Plus, Brandon Rivera, Magnus Sheffield y Pavel Sivakov.